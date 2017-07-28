Hava Durumu…

Hava genellikle açık az bulutlu olacak, rüzgar ise güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.

Meteoroloji Dairesi’nin 29 Temmuz-4 Ağustos tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, en yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 37-40 derece, sahillerde ise 33-36 derece dolaylarında olacak.

Lefkoşa, 28 Temmuz 17 (.): Alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesi etkisi altındaki ülkede hava sıcaklığı önümüzdeki günlerde 37-40 derece civarında seyredecek.

Alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesi etkisi altındaki ülkede hava sıcaklığı önümüzdeki günlerde 37-40 derece civarında seyredecek.