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28 Temmuz 2017 Cuma 12:34

Hava Durumu…

Alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesi etkisi altındaki ülkede hava sıcaklığı önümüzdeki günlerde 37-40 derece civarında seyredecek.

Hava Durumu…
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SICAK VE NİSPETEN NEMLİ HAVA KÜTLESİ ETKİLİ OLACAK
SICAKLIK 37-40 DERECE

Lefkoşa, 28 Temmuz 17 (.): Alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesi etkisi altındaki ülkede hava sıcaklığı önümüzdeki günlerde 37-40 derece civarında seyredecek.

Meteoroloji Dairesi’nin 29 Temmuz-4 Ağustos tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre,  en yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 37-40 derece, sahillerde ise 33-36 derece dolaylarında olacak.

Hava genellikle açık az bulutlu olacak, rüzgar ise güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.

(TUĞ/GÜL)

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