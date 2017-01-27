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27 Ocak 2017 Cuma 12:21

Hava Durumu…

Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, bugün akşam saatlerine kadar iç kesimlere karla karışık yağmur ya da kısa süreli kar yağma olasılığı olduğunu söyledi.

Hava Durumu…
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METEOROLOJİ DAİRESİ MÜDÜRÜ BURAN: “BUGÜN AKŞAM SAATLERİNE KADAR İÇ KESİMLERE KARLA KARIŞIK YAĞMUR YA DA KISA SÜRELİ KAR YAĞMA OLASILIĞI VAR”

“HAVA SÜRATLE SOĞUYOR. YARIN DA OLDUKÇA SOĞUK OLACAK”

Lefkoşa, 27 Ocak 17 : Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, bugün akşam saatlerine kadar iç kesimlere karla karışık yağmur ya da kısa süreli kar yağma olasılığı olduğunu söyledi.

TAK muhabirinin sorusu üzerine açıklama yapan Buran, Selvili Tepe’de hava sıcaklığının 0 derecenin altına düştüğünü belirterek, “Bu saatten sonra yüksek kesimlerde kar bekliyoruz” dedi.

“HAVA SÜRATLE SOĞUYOR, YARIN DA OLDUKÇA SOĞUK OLACAK”

Ülkenin, üst atmosferdeki soğuk havanın etkisinde olduğunu söyleyen ve “Hava süratle soğuyor, yarın da oldukça soğuk olacak” diyen Buran, şunları kaydetti:

“Bugün akşam saatlerine kadar iç kesimlere karla karışık yağmur ya da kısa süreli kar yağma olasılığı var. Özellikle de dağa yakın yerleşim yerlerine...

Hava sıcaklığı bugün iç kesimlerde 6 ile 7, yarın 7 ile 10 derece olacak. Diğer günlerde sıcaklık 11 ile 14 dolaylarında seyredecek.”

(RÇ/GÜL) 

Haber: Rahme Çiftçioğlu

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