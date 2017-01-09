Havanın yarın yağmurlu olması beklenirken, hafta boyunca ise parçalı bulutlu olacak.





HAVA YARIN YAĞMURLU; HAFTA BOYUNCA PARÇALI BULUTLU OLACAK

Havanın yarın yağmurlu olması beklenirken, hafta boyunca ise parçalı bulutlu olacak.

Meteoroloji Dairesi tarafından yapılan açıklamada, havanın yarın parçalı çok bulutlu ve yağmurlu, akşam saatleri sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu olmasının beklendiği kaydedildi.

Hafta boyunca da hava, parçalı bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığının, iç kesimlerde ve sahillerde 14 – 17 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgar periyodun ilk günü güney ve doğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli ve kısa süre fırtınamsı, diğer günlerde ise güney ve batı yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.