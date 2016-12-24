Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

24 Aralık 2016 Cumartesi 14:15

Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası, CAS Çalışanlarına Destek Belirtti

Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası, CAS Çalışanlarına Destek Belirtti
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası (HTKS), CAS çalışanlarına destek belirtti.

HTKS Başkanı Cem Kapısız, sendika yönetim kurulu adına yaptığı açıklamada şöyle dedi:

“CAS çalışanları, 2010 yılında KTHY’nın batmasıyla yapılan yeni düzenlemelerde mağdur olmaya başlamıştır. Bunun takibinde sürekli olarak bugüne kadar yapılan yeni düzenlemelerin faturası hep çalışana kesilmiştir.

Ne acıdır ki, hükümetler hep bu duruma seyirci kalmış, ısrarla ve her şeye rağmen üretmeye çalışan emekçilerin ezilmesine sırt dönmüştür. Tüm bunlar yetmezmiş gibi şimdi de örgütlenip bir toplu iş sözleşmesi yapmak ve çalışma standartlarını belirlemek isteyen personel devlet ve yönetim kurulu eliyle faşizanca işten çıkarılmaktadır.

Çalışana ve emeğe yapılan bu haince saldırının sorumluları derhal istifa etmeli, işten durdurulan çalışan tekrar geri çağrılmalıdır. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, emeğe yapılan bu saygısızlığa sırt döndükçe çalışanına ve devletin kurumlarına verdiği önemi gözler önüne sermektedir.

Çalışana yapılan bu hareket elbet sorumlularına geri dönecektir.”

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
GAÜ GASTRONOMİ BÖLÜMÜ DÜNYA STANDARTLARINDA GELECEĞİN ŞEFLERİNİ YETİŞTİRİYOR GAÜ GASTRONOMİ BÖLÜMÜ DÜNYA STANDARTLARINDA...
Özgürgün, KTBK Komutanı Korgeneral Paç İle Birlikte GAÜ Çetinkaya Spor Kulübü’nü Ziyaret Etti Özgürgün, KTBK Komutanı Korgeneral Paç İle Birlikte...
Demokrat Parti’nin 10’uncu Olağan Kurultayı Yapılıyor Demokrat Parti’nin 10’uncu Olağan Kurultayı...
DAÜ-SEN’den CAS Çalışanlarına Destek... DAÜ-SEN’den CAS Çalışanlarına Destek...
En Çok Yağış Alan Bölgeler En Çok Yağış Alan Bölgeler
Tutuksuz Yargılanacak.. Tutuksuz Yargılanacak..
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner200

GAÜ GASTRONOMİ BÖLÜMÜ DÜNYA STANDARTLARINDA...

Haberi Oku