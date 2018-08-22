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Hava Sıcaklığı, İç Kesimlerde 35-38, Sahillerde 31-34 Derece Dolaylarında Olacak!

Önümüzdeki günlerde en yüksek hava sıcaklığı, iç kesimlerde genellikle 35 – 38, sahillerde ise 31 – 34 derece dolaylarında seyredecek.

Hava Sıcaklığı, İç Kesimlerde 35-38, Sahillerde 31-34 Derece Dolaylarında Olacak!

Önümüzdeki günlerde en yüksek hava sıcaklığı, iç kesimlerde genellikle 35 – 38, sahillerde ise 31 – 34 derece dolaylarında seyredecek.

22 Ağustos 2018 Çarşamba 10:50
Hava Sıcaklığı, İç Kesimlerde 35-38, Sahillerde 31-34 Derece Dolaylarında Olacak!

KÖnümüzdeki günlerde en yüksek hava sıcaklığı, iç kesimlerde genellikle 35 – 38, sahillerde ise 31 – 34 derece dolaylarında seyredecek.

Meteoroloji Dairesi’nin 23 – 29 Ağustos dönemini kapsayan raporuna göre, KKTC alçak basınç sistemi ile sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Yarın az bulutlu öğle saatleri parçalı bulutlu, Cuma günü açık öğle saatleri parçalı az bulutlu, Cumartesi, Pazar , Pazartesi ve Salı günleri açık ve az bulutlu, Çarşamba günü ise parçalı bulutlu geçecek.

Rüzgar ise genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.
 

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Son Güncelleme: 22.08.2018 13:59
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