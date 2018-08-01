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Hava sıcaklığı hafta sonunda..

Meteoroloji Dairesi açıkladı

Hava sıcaklığı hafta sonunda..

Meteoroloji Dairesi açıkladı

01 Ağustos 2018 Çarşamba 13:31
Hava sıcaklığı hafta sonunda..

Hava sıcaklığı hafta sonunda 38-40 derece dolaylarında olacak; ardından 3derece düşecek.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 2-8 Ağustos tarihleri arasında bölge, alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava hafta boyunca açık, az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, periyodun ilk yarısında iç kesimlerde 38-40 sahillerde 34-36 derece, ikinci yarısında ise 35-37, sahillerde ise 31-33 derece dolayında seyredecek.

Rüzgar, genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.
 

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Son Güncelleme: 01.08.2018 16:46
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