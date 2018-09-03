Hava sıcaklığı hafta ortasından itibaren düşecek

Hava sıcaklığının hafta ortasından itibaren mevsim normallerine inmesi bekleniyor.



Meteoroloji Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, bölge alçak basınç sistemiyle sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.



Hava genellikle açık ve az bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı periyodun ilk iki günü iç kesimlerde 38 – 41, sahillerde 33 – 36, diğer günlerde iç kesimlerde 34 – 37, sahillerde 30 – 33 dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.

