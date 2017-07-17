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17 Temmuz 2017 Pazartesi 11:16

Hava Sıcaklığı Hafta Boyunca 38-41 Derece...

Hava Sıcaklığı Hafta Boyunca 38-41 Derece...
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 Meteoroloji Dairesi, hava sıcaklığının hafta boyunca 38-41 derece dolaylarında seyredeceğini, yarın ve çarşamba yer yer kuvvetli rüzgar beklendiğini belirtti.

Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, 18-24 Temmuz tarihleri arasında alçak basınç sistemi ile sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalacak bölgede hava sıcaklığı iç kesimlerde 38 - 41 ºC, sahillerde ise 31 - 34 ºC dolaylarında olacak; rüzgar, güney ve batı yönlerden orta kuvvette,  yarın ve çarşamba gün yer yer kuvvetli esecek.

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