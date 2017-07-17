Hava Sıcaklığı Hafta Boyunca 38-41 Derece...

Meteoroloji Dairesi, hava sıcaklığının hafta boyunca 38-41 derece dolaylarında seyredeceğini, yarın ve çarşamba yer yer kuvvetli rüzgar beklendiğini belirtti.

Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, 18-24 Temmuz tarihleri arasında alçak basınç sistemi ile sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalacak bölgede hava sıcaklığı iç kesimlerde 38 - 41 ºC, sahillerde ise 31 - 34 ºC dolaylarında olacak; rüzgar, güney ve batı yönlerden orta kuvvette, yarın ve çarşamba gün yer yer kuvvetli esecek.