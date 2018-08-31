banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93083
ALTIN
255.708
DOLAR
6.5997
STERLİN
8.4711
EURO
7.6839
Bengihan: “Yarından İtibaren Yasa Gücünde Kararname Ortadan Kalkıyor… Toplam Ek Mesai Tutarı Üzerinden %15 Kesintiye Gidilecek”
Son Dakika
HÜKÜMET VE SENDİKALAR EK MESAİLER...
Kıbrıs Vakıflar Bankası’ndan Faiz İndirimi!
Son Dakika
Kıbrıs Vakıflar Bankası’ndan Faiz İndirimi!
Dağyolu muhtarı isyan etti
DAĞYOLU MUHTARI İSYAN ETTİ
İş aracı yandı
İŞ ARACI YANDI
banner282

Hava sıcaklığı artacak

Hava sıcaklığı artacak

31 Ağustos 2018 Cuma 12:10
Hava sıcaklığı artacak

Meteoroloji Dairesi, sıcaklığın Pazartesi ve Salı günü 42 dereceye kadar çıkmasının beklendiğini açıkladı.

Meteoroloji Dairesi’nin tahmini hava raporuna göre, önümüzdeki bir hafta boyunca bölgenin alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.

Hava; yarın ve Pazar günü açık ve az bulutlu, Pazartesi ve Salı günü açık ve az bulutlu sabah saatleri sisli, Çarşamba ve Perşembe günü açık ve az bulutlu öğle saatleri parçalı bulutlu, Cuma günü de parçalı bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığının, genellikle iç kesimlerde 35-38 derece, sahillerde 31- 34 derece; Pazar ve Pazartesi günleri ise iç kesimlerde 39-42 derece, sahillerde 33-36 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor.

Açıklamada, rüzgarın genellikle Güney ve Batı yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esmesinin beklendiği kaydedildi.

 

Son Güncelleme: 31.08.2018 15:29
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bengihan: “Yarından İtibaren Yasa Gücünde Kararname Ortadan Kalkıyor… Toplam Ek Mesai Tutarı Üzerinden %15 Kesintiye Gidilecek”
Bengihan: “Yarından İtibaren Yasa Gücünde Kararname Ortadan Kalkıyor… Toplam Ek Mesai Tutarı Üzerinden %15 Kesintiye Gidilecek”
Sağlık Bakanı Besim, Laporoskopik Fıtık Onarımı Kursu Açılışına Katıldı
Sağlık Bakanı Besim, Laporoskopik Fıtık Onarımı Kursu Açılışına Katıldı
Erhürman: “Sene sonuna kadar ek mesailerden brüt %15 kesintiye gidilecek”
Erhürman: “Sene sonuna kadar ek mesailerden brüt %15 kesintiye gidilecek”
Lefkoşa Polifonik Lions Kulubü’nden Eğitim Ve Bağış
Lefkoşa Polifonik Lions Kulubü’nden Eğitim Ve Bağış
Kıbrıs Vakıflar Bankası’ndan Faiz İndirimi!
Kıbrıs Vakıflar Bankası’ndan Faiz İndirimi!
TKP Yeni Güçler müzakerelerin devamı için çağrı yaptı
TKP Yeni Güçler müzakerelerin devamı için çağrı yaptı
5 üründe limit üstü kalıntı
5 üründe limit üstü kalıntı
Arter, İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti
Arter, İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti
2018-2019 Öğretim Yılı Güz Dönemi Yüksek Öğrenim Burs Müracaatları Online Olarak Yapılabilir
2018-2019 Öğretim Yılı Güz Dönemi Yüksek Öğrenim Burs Müracaatları Online Olarak Yapılabilir
2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) merkezi yerleştirme sonuçları bugün tamamlandı
2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) merkezi yerleştirme sonuçları bugün tamamlandı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim