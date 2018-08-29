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Hava sıcaklığı artacak

Hava sıcaklığı artacak

29 Ağustos 2018 Çarşamba 14:04
Hava sıcaklığı artacak

BURAN: “MEVSİM NORMALLERİ CİVARINDA SEYREDEN SICAKLIKLAR 4-5 DERECE ARTACAK”

Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklığı önümüzdeki günlerde 42’ye kadar yükselecek.

Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, TAK’a yaptığı kısa açıklamada, hava sıcaklığının bir haftadır mevsim normalleri civarında veya normallerin 2-3 derece altında seyrettiğini kaydetti.

Buran, sıcaklığın pazar ve pazartesi günleri mevsim normallerinin 4-5 derece üzerine çıkarak 42 dereceye yükseleceğini belirtti.

Öte yandan, Meteoroloji Dairesi’nin 30 Ağustos - 5 Eylül tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge alçak basınç sistemiyle sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Hava genellikle açık ve az bulutlu olacak. 

En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimlerde 35-38, sahillerde 31-34,  pazar ve pazartesi günleri iç kesimlerde 39-42, sahillerde 33- 36 derece dolaylarında seyredecek. 

Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta zaman zaman kuvvetli esecek.

Son Güncelleme: 29.08.2018 17:19
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