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Hava sıcaklığı artacak
HAVA SICAKLIĞI ARTACAK
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Hava sıcaklığı artacak

Hava sıcaklığı artacak

27 Haziran 2018 Çarşamba 12:16
Hava sıcaklığı artacak

YARIN SABAH SAATLERİNDE SİS BEKLENİYOR…

Alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisinde kalması beklenen KKTC’de hava sıcaklığı iç kesimlerde 38 ºC’ye kadar yükselecek.

Meteoroloji Dairesi’nin 28 Haziran 4 Temmuz tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, hava sıcaklığı iç kesimlerde 35 – 38 ºC, sahillerde 30 – 33 ºC dolaylarında seyredecek. Yarın sabah saatlerinde sis bekleniyor.

Periyot boyunca havanın genellikle açık ve az bulutlu, 30 Haziran ve 1 Temmuz’da öğle saatlerinde parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor..

Rüzgar, genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.
 

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Son Güncelleme: 27.06.2018 17:26
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