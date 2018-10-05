Hava Sıcaklığı 31-34 Derece Dolaylarında Olacak

Meteoroloji Dairesi, önümüzdeki günlerde, genellikle alçak basınç sisteminin etkisiyle ılık ve nemli hava kütlesinin etkisinde kalınacağını, en yüksek hava sıcaklığının iç kesim ve sahillerde 31-34 derece dolaylarında olacağını belirtti.
Meteoroloji Dairesi’nin 6-12 Ekim dönemini kapsayan hava tahmin raporuna göre, hava genellikle az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu olacak.
Rüzgar da, genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek.
Meteoroloji Dairesi, önümüzdeki günlerde, genellikle alçak basınç sisteminin etkisiyle ılık ve nemli hava kütlesinin etkisinde kalınacağını, en yüksek hava sıcaklığının iç kesim ve sahillerde 31-34 derece dolaylarında olacağını belirtti.