Hava-Sen’in kuruluş yıldönümü

ATAKAN: “HEDEFİMİZ SİYASETTEN UZAK, ÇALIŞANLARIN HAKLARI İÇİN MÜCADELE ETMEK”



Kıbrıs Türk Kamu Çalışanları ve Hava Taşıyıcıları Sendikası(Hava-Sen) Başkanı Buran Atakan, hedeflerinin siyasetten uzak, üyelerinin hak ve menfaatleri için mücadele etmek olduğunu vurguladı.



Hava-Sen Başkanı Buran Atakan, Sendika’nın kuruluşunun 24’üncü yıldönümü vesilesiyle yayımladığı mesajda, Hava-Sen’in sendikal hayata Kıbrıs Türk Hava Yollarında başladığını belirtti ve Hava-Sen’in kurucu başkanı Mehmet Ergin’e de rahmet diledi.



Atakan, “Hava-Sen ailesi olarak tek hedefimiz olmuştur. Siyasetten uzak çalışanlarımızın hak ve menfaatleri için mücadele etmek. Sendikamızın bugüne kadar yapmış olduğu onurlu mücadele tarihin altın sayfalarında yerini almıştır. Yolumuza bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada emin adımlarla başımız dik bir şekilde devam edeceğimizi bir kez daha tekrarlarım” dedi.



