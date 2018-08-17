Hava-Sen’den Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na eleştiri

“AĞIRDAĞ RADAR İSTASYONU’YLA İLGİLİ YANLIŞ ADIMDAN GERİ DÖNÜLMELİ”

Kıbrıs Türk Kamu Çalışanları ve Hava Taşıyıcıları Sendikası (Hava-Sen), Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nı Ağırdağ Radar İstasyonu’ndaki uygulamaları nedeniyle eleştirdi.

Sendika, istasyonda nöbet tutulması yerine özel güvenlik hizmeti alınması kararı verdiğini belirttiği bakanlığı, “yanlış adımdan” geri dönmeye çağırdı.

Hava-Sen Başkanı Buran Atakan yazılı açıklamasında, 2009’da Türkiye’nin katkılarıyla yapılan ve 5.5 milyon Euro’ya tamamlanarak faaliyete geçen Ağırdağ Radar İstasyonu’nun, Ercan’dakinden daha üstün teknolojiye sahip bir istasyon olduğunu ve hava güvenliği için büyük önem taşıdığını belirtti.

Atakan, Ağırdağ Radar İstasyonu’nun bir an dahi boş bırakılmayacak, göz ardı edilemeyecek kadar önemli bir noktada yer aldığını kaydederek, 2012’den itibaren burada vardiya usulü personel çalıştırılarak istasyonun faal olmasının sağlandığını bildirdi.

Hava-Sen Başkanı Atakan, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı ve ekibinin şimdi, bu istasyonda nöbet tutmaya gerek olmadığını söylediğini, üyelerine olmadık iftiralar atıldığını savunarak Bakan Atakan’ın Ağırdağ’da görev yapan üyelerini aşağılayan yazılar yazdığını iddia etti.

Atakan, buradaki istasyonda 16 değil, 12 kamera bulunduğunu kaydederek bakanlığın aldığı kararla istasyona özel güvenlik hizmeti alınacağı bilgisi edindiklerini, bunun yanlış bir karar olduğunu belirtti.

Hangi özel güvenlik şirketinden hizmet alınacağını soran Tolga Atakan, devletin yeteri kadar personeli varken ve onlar işlerini layıkıyla yaparken niye özel güvenlik şirketine para verileceğini anlamakta zorlandıklarını kaydetti ve yanlış olduğunu savunduğu bu adımdan bir an önce geri dönülmesini istedi.

