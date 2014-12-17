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HAVA-SEN Ve KAMU-SEN: “KTHY Ve ETİ Çalışanlarının Sorunları Artarak Devam Ediyor”

Hava-Sen Başkanı Buran Atakan, Özelleştirme Yasası kapsamında kamuya istihdam edilen KTHY ve ETİ çalışanlarının sorunlarının artarak devam ettiğini bildirdi ve Meclis gündemindeki Özelleştirme (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin en erken zamanda neticelendirilmesini istedi.

HAVA-SEN Ve KAMU-SEN: “KTHY Ve ETİ Çalışanlarının Sorunları Artarak Devam Ediyor”

Hava-Sen Başkanı Buran Atakan, Özelleştirme Yasası kapsamında kamuya istihdam edilen KTHY ve ETİ çalışanlarının sorunlarının artarak devam ettiğini bildirdi ve Meclis gündemindeki Özelleştirme (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin en erken zamanda neticelendirilmesini istedi.

17 Aralık 2014 Çarşamba 14:19
HAVA-SEN Ve KAMU-SEN: “KTHY Ve ETİ Çalışanlarının Sorunları Artarak Devam Ediyor”
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Hava-Sen Başkanı Buran Atakan, Özelleştirme Yasası kapsamında kamuya istihdam edilen KTHY ve ETİ çalışanlarının sorunlarının artarak devam ettiğini bildirdi ve Meclis gündemindeki Özelleştirme (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin en erken zamanda neticelendirilmesini istedi.

Hava-Sen ve Kamu-Sen adına yazılı bir açıklama yapan Atakan, yüzde yüzü devletin olan KTHY ve ETİ’yi, gelmiş geçmiş hükümetlerin atadığı kişilerin yönettiğini, bu kuruluşların çalışanlarına yapılan Anayasa’ya aykırı ayrımcılığı anlamanınsa mümkün olmadığını kaydetti.

Atakan, Meclis’e sunulan “Özelleştirme Yasası”nda Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olan 56. maddenin ivedilikle görüşülüp değiştirilmesi önerisinin ivediliğinin Cumhuriyet Meclisi’nde 20 Ekim’de oy birliğiyle kabul gördüğünü de hatırlattı.

“336 KTHY VE ETİ ÇALIŞANI ADINA...”

Atakan açıklamasında şunları kaydetti:

“Siyasi partilerden talebimiz özellikle Mecliste temsiliyeti olan CTP-BG, UBP, DP-UG ve TDP’nin bu konuya gerekli hassasiyeti göstermeleridir. Kıbrıs meselesine dönen bu konunun çözümü Meclis’tedir. Daha fazla kayıplar yaşanmadan, bu yasa tasarısının Meclis Genel Kurulu’na en erken zamanda gelip neticelenmesini 336 KTHY ve ETİ çalışanı adına sizlerden bir kez daha talep ediyoruz.

Kamu-Sen ve Hava-Sen olarak bu sürecin artık son bulması düşüncesiyle, Meclis’te temsiliyeti olan dört partinin genel başkanlarından bugün itibarı ile görüşme talep ettiğimizi bildirir, saygılar sunarız.”

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