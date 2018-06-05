banner283
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
98270
ALTIN
191.773
DOLAR
4.6119
STERLİN
6.1615
EURO
5.3823
En Çok Yağış nereye düştü ?
En çok yağmur nereye yağdı...?
Harmancı Dev-İş’i ziyaret etti
“LEFKOŞA’YA İKİ YENİ GEÇİŞ KAPISI”
İlk tokat savcılıktan!
İLK TOKAT SAVCILIKTAN!
Askeri bölgeden hurda çaldılar
ASKERİ BÖLGEDEN HURDA ÇALDILAR
banner282

Hava-Sen, Kıbrıs Türk Hava Yolları Genel Müdürlük Binasıyla İlgili Yaşananları Eleştirdi!

Hava-Sen, Kıbrıs Türk Hava Yolları Genel Müdürlük binasıyla ilgili yaşananları eleştirerek, Başbakan Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay ve Milli Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit’e yönelik “daha fazla seyirci kalmayacaklarını” kaydetti.

Hava-Sen, Kıbrıs Türk Hava Yolları Genel Müdürlük Binasıyla İlgili Yaşananları Eleştirdi!

Hava-Sen, Kıbrıs Türk Hava Yolları Genel Müdürlük binasıyla ilgili yaşananları eleştirerek, Başbakan Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay ve Milli Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit’e yönelik “daha fazla seyirci kalmayacaklarını” kaydetti.

05 Haziran 2018 Salı 09:21
Hava-Sen, Kıbrıs Türk Hava Yolları Genel Müdürlük Binasıyla İlgili Yaşananları Eleştirdi!

Hava-Sen, Kıbrıs Türk Hava Yolları Genel Müdürlük binasıyla ilgili yaşananları eleştirerek, Başbakan Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay ve Milli Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit’e yönelik “daha fazla seyirci kalmayacaklarını” kaydetti.

Hava-Sen Başkanı Buran Atakan yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıs Türk Hava Yolları Genel Müdürlük binası için 30 Nisan’da ihaleye çıkıldığını, ancak ihaleye katılan olmadığını, ihale kapandıktan sonra Bakanlar Kurulunun ihaleye katılması için Maliye Bakanı Serdar Denktaş’a yetki verdiğini hatırlattı.

Serdar Denktaş’ın 3 saat boyunca ihale salonunu ve koridorunu boş bırakmamasına rağmen yetkisini kullanmadığını savunan Atakan, ihalenin kapanmasına iki dakika kala yetkili mukayyidin Denktaş’a “ihaleye katılacak mısınız?” diye sorması üzerine, Denktaş’ın “bir sonraki sefere katılacağız” diye cevap verdiğini anlattı.

banner277
Atakan, bir sonraki ihalenin 22 Mayıs’ta yapıldığını, değişen tek  şeyin 5 Milyon Stg olan ihale bedelinin 4 Milyon 750 Bin Stg’e düşürülmesi olduğunu belirterek, “Serdar Denktaş bir gün önce anjiyo olmasına rağmen ihalenin kapanmasına iki dakika kala salona girdi, bu kez ihale kapandıktan sonra konuştu ve  ‘mahkemeye başvuracağını, tüm borçları üstleneceğini ve iki hafta süre istediğini’ komisyona belirtti” dedi.

Üzerinden iki hafta geçtiğini, Denktaş anjiyo olduğu için, kendisine ve yaşına saygılarından dolayı polemiğe girmek istemediklerini ifade eden Atakan, Denktaş’a şunları sordu:

“1. Bakanlar Kurulu size yetki vermiş olmasına rağmen niçin ihaleye teklif vermediniz? 2. İkinci ihaleye katılacağınızı belirtmenize rağmen niçin katılmadınız? 3. Mahkeme kararı ortada iken niçin tekrardan mahkemeye başvurmak istiyorsunuz?”

Atakan, ülkede çok garip şeyler olamaya devam ettiğini savunarak, “3 tane milletvekili çıkaracaksınız, kilit parti adı altında bir buçuk ay boyunca tüm partiler ve halkla dalga geçeceksiniz. Daha sonra musluğun başına oturacaksınız, yani Maliye Bakanı olacaksınız, istediğinize musluğu açacaksınız, istediğinize kapatacaksınız ve herkes de sizi seyredecek” ifadelerini ileri sürdü ve “Biz seyirci olmayacağız” dedi.

banner288
Son Güncelleme: 05.06.2018 13:22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ktöeös: “hukuk Ve Adalet İçin Mücadele Edenler Baskı, Tehdit Ve Şantaj Altında”
Ktöeös: “hukuk Ve Adalet İçin Mücadele Edenler Baskı, Tehdit Ve Şantaj Altında”
İki Toplumlu Barış İnisiyatifi Spehar’ı Ziyaret Etti
İki Toplumlu Barış İnisiyatifi Spehar’ı Ziyaret Etti
Ctp Girne Belediye Başkan Adayı Karaman Hp Girne İlçe Yetkilileriyle Görüştü
Ctp Girne Belediye Başkan Adayı Karaman Hp Girne İlçe Yetkilileriyle Görüştü
Gazimağusa Ve Güzelyurt’ta Elektrik Kesintisi
Gazimağusa Ve Güzelyurt’ta Elektrik Kesintisi
Sayıştay Komitesi Toplandı
Sayıştay Komitesi Toplandı
Gazimağusa’da 115 Adet Uyuşturucu Hap…
Gazimağusa’da 115 Adet Uyuşturucu Hap…
Süt Bedelleri Ödendi
Süt Bedelleri Ödendi
Ktös: “yargıya Müdahale Sonucu Yargıcın İstifa Etmesi Kırılma Noktası”
Ktös: “yargıya Müdahale Sonucu Yargıcın İstifa Etmesi Kırılma Noktası”
Ötüken Kadın Eğitim Enstitüsü Yılsonu Sergisi Yapıldı
Ötüken Kadın Eğitim Enstitüsü Yılsonu Sergisi Yapıldı
5 Haziran Dünya Çevre Günü
5 Haziran Dünya Çevre Günü

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim