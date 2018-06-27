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Hava-Sen: Ercan’da Tekelleşmenin Önüne Geçilmesi İçin Cas’ın Yaşatılması Gerekir”

Hava-Sen, Ercan’da tekelleşmenin önüne geçilmesi için CAS’ın yaşatılması gerektiğini kaydetti ve CAS çalışanlarına sonsuz destekleri olduğunu belirtti.

Hava-Sen: Ercan’da Tekelleşmenin Önüne Geçilmesi İçin Cas’ın Yaşatılması Gerekir”

Hava-Sen, Ercan’da tekelleşmenin önüne geçilmesi için CAS’ın yaşatılması gerektiğini kaydetti ve CAS çalışanlarına sonsuz destekleri olduğunu belirtti.

27 Haziran 2018 Çarşamba 12:16
Hava-Sen: Ercan’da Tekelleşmenin Önüne Geçilmesi İçin Cas’ın Yaşatılması Gerekir”

Hava-Sen, Ercan’da tekelleşmenin önüne geçilmesi için CAS’ın yaşatılması gerektiğini kaydetti ve CAS çalışanlarına sonsuz destekleri olduğunu belirtti.

Hava-Sen Başkanı Buran Atakan, yaptığı yazılı açıklamada, şunları ifade etti:

“Nasıl da hatırlarım sizi, her hükümet kuracağınızda KTHY’yi hanginiz alacak diye nasıl kavgalar ettiğinizi. Kimi atayacağınızı, kimi istihdam edeceğinizi, kime pass bilet dağıtacağınızı. Seçim zamanları uçak bile kaldırdığınızı, nasıl hatırlarım. Sonra bir baktık KTHY özel şirket dediniz.
Yıllarca Eti Teşebbüsleri için de aynısını yapmadınız mı? Eti için de işinize gelmeyince, bu özel şirkettir deyişinizi nasıl da hatırlarım.”

Şimdi sıranın CAS ’ta olduğunu dile getiren Atakan, şunları iddia etti:

“Gerçekten hayret içerisindeyim. Bayram öncesi Sn. Serdar Denktaş ayın 14’ ünde çalışanları ödeyeceğim deyip, ödemeyince yani CAS çalışanlarını açlığa mahkum ettikten sonra, yeni moda sosyal medya hesabından iki sayfalık açıklama yapmaktan çekinmiyor. Aynı Serdar Denktaş hızını alamıyor meclis kürsüsünden (kayıtlarda mevcuttur ) Savcılıktan görüş aldığını ve CAS’ın özel bir şirket olduğunu söylüyor. Daha da devam ediyor ve çalışanlara size arkamızı dönmeyeceğiz diyebilecek kadar ileri gidiyor.

Ben halkımıza anlatayım, fasıl 113 ‘e göre kurulan her şirket özel bir şirket olarak isimlendirilir. Tıpkı KTHY, ETİ ve CAS gibi. Ancak fasıl 113’e göre kurulmuş olan bu şirketler, Devletin birer kurumu olduğu gerçeğini ortadan kaldırmaz.

Bir de, Sn. Serdar Denktaş CAS şirketinin müşterisi kalmadığını söylüyor. Ben de kendisine basın aracılığı ile sesleniyorum. CAS şirketinin niçin müşterisi kalmadı? Atlas Jet neden CAS’ tan vazgeçti? Çıksın halka açıklasın.”

CAS şirketinin devletin bir kurumu olduğunu, orada çalışan insanların da Devlet çalışanları olduğunu söyleyen Atakan, “Burada çalışan insanların bir tek isteği vardır, o da CAS şirketinin yaşaması ve işlerine devam etmeleridir. Her dört yılda bir ihmalkarlığınızdan müşteri kalmadı diyerek insanları işten atamazsınız. Hükümet edenleri yani Devleti yönetenleri mükellefiyetlerini yerine getirmeye davet ediyorum” dedi.
 

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Son Güncelleme: 27.06.2018 15:50
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