HAVA-SEN Derya’ya Yönelik “Saldırıları” Kınadı

Kıbrıs Türk Hava Taşıyıcıları Çalışanları Sendikası (Hava-Sen), CTP-BG Milletvekili Doğuş Derya’ya sosyal medya üzerinden yapılan “seviyesizce saldırıları” kınadı.

Hava-Sen, konuyla ilgili açıklamasında “Sizlerden farklı düşünen, görüşlerinize uymayan düşüncelere katılmayabilirsiniz ancak kimsenin düşüncelerinden ve özgürce ifadelerinden dolayı karşısındakine hakaret etme hakkı yoktur” dedi.

Açıklamada, vatandaşlar tarafından seçilerek, Meclis’te halk adına vekil görevi yapan Doğuş Derya’nın şahsına yönelik saldırıları özde Doğuş Derya’ya, genelde Kıbrıs Türk halkına yapılmış sayıldığı belirtildi.