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HAVA-SEN Başkanı Atakan: “Hükümetin Önerisi Gayri Ciddi Ve Samimiyetsiz”

Kıbrıs Türk Hava Taşıyıcıları Çalışanları Sendikası (Hava-Sen) Başkanı Buran Atakan, KTHY ve ETİ çalışanlarıyla ilgili hükümetin önerilerini kabul etmeyeceklerini kaydetti. Konuyla ilgili yazılı açıklamasında hükümeti eleştiren Atakan, Başbakanlık Müsteşarı Alpay Afşaroğlu tarafından yapılan “sorunu hayat pahalılığı üzerinde yapılacak değişikliklerle yıllar içerisinde çözme” önerisini, gayri ciddi ve samimiyetsiz bulduklarını kaydetti.

HAVA-SEN Başkanı Atakan: “Hükümetin Önerisi Gayri Ciddi Ve Samimiyetsiz”

Kıbrıs Türk Hava Taşıyıcıları Çalışanları Sendikası (Hava-Sen) Başkanı Buran Atakan, KTHY ve ETİ çalışanlarıyla ilgili hükümetin önerilerini kabul etmeyeceklerini kaydetti. Konuyla ilgili yazılı açıklamasında hükümeti eleştiren Atakan, Başbakanlık Müsteşarı Alpay Afşaroğlu tarafından yapılan “sorunu hayat pahalılığı üzerinde yapılacak değişikliklerle yıllar içerisinde çözme” önerisini, gayri ciddi ve samimiyetsiz bulduklarını kaydetti.

10 Aralık 2014 Çarşamba 14:37
HAVA-SEN Başkanı Atakan: “Hükümetin Önerisi Gayri Ciddi Ve Samimiyetsiz”
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Kıbrıs Türk Hava Taşıyıcıları Çalışanları Sendikası (Hava-Sen) Başkanı Buran Atakan, KTHY ve ETİ çalışanlarıyla ilgili hükümetin önerilerini kabul etmeyeceklerini kaydetti.

Konuyla ilgili yazılı açıklamasında hükümeti eleştiren Atakan, Başbakanlık Müsteşarı Alpay Afşaroğlu tarafından yapılan “sorunu hayat pahalılığı üzerinde yapılacak değişikliklerle yıllar içerisinde çözme” önerisini, gayri ciddi ve samimiyetsiz bulduklarını kaydetti.

Atakan şöyle devam etti:

“Sorunu çözmeye odaklı olmayan bu öneri karşısında görüşme masasında olmayacağımızı belirtir, talebimizin mecliste oybirliği ile ivediliği alınan Özelleştirme Yasa Tasarısı’nın ivedilikle komitede görüşülüp, Genel Kurul’un gündemine getirilerek oylanması olduğunu bir kez daha belirtir, Başbakan Özkan Yorgancıoğlu’nu verdiği sözlerin arkasında durmaya ve kendi partisine bağlı 4 milletvekilinin sunduğu yasa önerisine sahip çıkmaya davet ederiz.”

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