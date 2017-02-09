Hava Önümüzdeki Günlerde 5 Derece Soğuyacak

Meteoroloji Dairesi’nin haftalık hava tahmin raporuna göre hava Pazartesi gününe kadar parçalı bulutlu veya parçalı çok bulutlu geçecek, yer yer sağanak etkili olacak.Hava bugün, parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu; yarın ve cumartesi günleri parçalı bulutlu yer yer yağmurlu; pazar parçalı çok bulutlu yer yer sağanak yağmurlu; Pazartesi ve Salı parçalı çok bulutlu; Çarşamba ise az bulutlu olacak.Bugün sabah erken saatlerinde metrekareye Alevkaya’ya 3, Çayırova’ya da 1 kilogram yağış düştü.Birkaç gündür 15-18 derece dolaylarında seyreden hava sıcaklığı ise önümüzdeki günlerde 5 derecelik düşecek.Rüzgâr, meteoroloji raporunun kapsadığı periyodun ilk bölümünde kuzey ve doğu yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli; ikinci yarısında ise kuzey ve batıdan kuvvetli esecek.