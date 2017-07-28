Hava Durumu…

SICAK VE NİSPETEN NEMLİ HAVA KÜTLESİ ETKİLİ OLACAK
SICAKLIK 37-40 DERECE
Lefkoşa, 28 Temmuz 17 (.): Alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesi etkisi altındaki ülkede hava sıcaklığı önümüzdeki günlerde 37-40 derece civarında seyredecek.
Meteoroloji Dairesi’nin 29 Temmuz-4 Ağustos tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, en yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 37-40 derece, sahillerde ise 33-36 derece dolaylarında olacak.
Hava genellikle açık az bulutlu olacak, rüzgar ise güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.
(TUĞ/GÜL)