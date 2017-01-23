Hava Durumu..

Hava Sıcaklığı Düşecek







KKTC’yi etkisi altına kalan hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde düşmesi ve yağmur yağması bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, bölge, 24–30 Ocak tarihleri arasında genellikle alçak basınç sistemiyle soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Havanın yarın parçalı bulutlu, akşam saatleri yer yer hafif yağmurlu; çarşamba günü parçalı bulutlu öğleden sonra yer yer sağanak yağmurlu; perşembe günü parçalı bulutlu; cuma günü parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu; cumartesi günü parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu; pazar günü az bulutlu, pazartesi az bulutlu olması öngörülüyor.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde periyodun ilk yarısı 16-19 derece, ikinci yarısı ise 12-15 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, önceleri kuzey ve doğu; diğer günlerde ise güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek. Rüzgarın, yağışlı günlerde zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.