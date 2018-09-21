Hava durumu..

PAZAR VE PAZARTESİ GÜNLERİ SABAH SAATLERİNDE YER YER SİS VAR

Önümüzdeki günlerde hava genellikle az bulutlu geçecek, hava sıcaklığı iç kesimlerde 34-37 derece dolaylarında olacak. Pazar ve Pazartesi sabah saatlerinde yer yer sis görülecek.



Meteoroloji Dairesi’nin 22 – 28 Eylül tarihlerini kapsayan raporuna göre, KKTC alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.



En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 34 – 37; sahillerde 30 – 33 derece dolaylarında seyredecek.



Rüzgarın ise genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.



