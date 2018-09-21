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Hava durumu..

Hava durumu..

21 Eylül 2018 Cuma 13:34
Hava durumu..

PAZAR VE PAZARTESİ GÜNLERİ SABAH SAATLERİNDE YER YER SİS VAR 

Önümüzdeki günlerde hava genellikle az bulutlu geçecek, hava sıcaklığı iç kesimlerde 34-37 derece dolaylarında olacak.  Pazar  ve Pazartesi  sabah saatlerinde yer yer sis görülecek.

Meteoroloji Dairesi’nin 22 – 28 Eylül tarihlerini kapsayan raporuna göre, KKTC  alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 34 – 37; sahillerde 30 – 33 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgarın ise genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.

 

Son Güncelleme: 21.09.2018 17:23
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