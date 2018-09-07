banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93274
ALTIN
246.287
DOLAR
6.3911
STERLİN
8.2745
EURO
7.3975
Uyustrucu soruşturması sürüyor
UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI SÜRÜYOR
Sungur paraları cebe attı
SUNGUR PARALARI CEBE ATTI
Uyuşturucu suçuna tokat gibi ceza
UYUŞTURUCU SUÇUNA TOKAT GİBİ CEZA
Çalıştığı İş Yerinden Para Çalan Bir Kişi Tutuklandı
7 BİN TL'Yİ CEBE ATTI
banner282

Hava 3 Gün Yağmurlu Olacak

Meteoroloji Dairesi’nin haberine göre..

Hava 3 Gün Yağmurlu Olacak

Meteoroloji Dairesi’nin haberine göre..

07 Eylül 2018 Cuma 13:08
Hava 3 Gün Yağmurlu Olacak

KKTC’de üç gün boyunca havanın yağmurlu olması bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 08 – 14 Eylül tarihlerini kapsayan raporuna göre, periyod boyunca KKTC alçak basınç sistemi ile periyodun ilk yarısında üst atmosferdeki serin ve nemli ikinci yarısında ise sıcak ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Rapora göre,havanın yarın Pazar ve Pazartesi günleri, az bulutlu zamanla parçalı bulutlu yer yer sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu, Salı günü az bulutlu öğle saatleri parçalı bulutlu, Çarşamba ve Perşembe günleri açık ve az bulutlu öğle saatleri parçalı bulutlu; Cuma gününün ise az bulutlu geçmesi bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 32 – 35; sahillerde 28 – 31 derece dolaylarında seyredecek. Rüzgar genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.
 

Son Güncelleme: 07.09.2018 16:30
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Naimoğluları: “Hükümet Arpa Fiyatlarını Geri Çekecekse...”
Naimoğluları: “Hükümet Arpa Fiyatlarını Geri Çekecekse...”
Naimoğulları: “Hükümet Geri Adım Atmazsa Eylem Şiddetini Artırarak Sürecek”
Naimoğulları: “Hükümet Geri Adım Atmazsa Eylem Şiddetini Artırarak Sürecek”
Akıncı, Erhürman Ve Özersay’la Haftalık Olağan Görüşmesini Yaptı
Akıncı, Erhürman Ve Özersay’la Haftalık Olağan Görüşmesini Yaptı
Akıncı Tarım Ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı İle Sütek Müdürleri, Ardından Da Hayvan Üreticileri Ve Yetiştiricileri Birliği Heyetiyle Görüştü
Akıncı Tarım Ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı İle Sütek Müdürleri, Ardından Da Hayvan Üreticileri Ve Yetiştiricileri Birliği Heyetiyle Görüştü
Cumhuriyet Meclis Başkan Vekili Töre Hükümeti İstifaya Çağırdı
Cumhuriyet Meclis Başkan Vekili Töre Hükümeti İstifaya Çağırdı
5. Geleneksel Verigo Festivali Yarın Başlıyor
5. Geleneksel Verigo Festivali Yarın Başlıyor
Hayvancılar Eylemlerine Yeniden Tarım Bakanlığı Önünde Devam Etmeye Çalışıyor
Hayvancılar Eylemlerine Yeniden Tarım Bakanlığı Önünde Devam Etmeye Çalışıyor
Besim: “Fizyoterapistler Yasa Tasarısı En Kısa Zamanda Meclise Gönderilecek”
Besim: “Fizyoterapistler Yasa Tasarısı En Kısa Zamanda Meclise Gönderilecek”
Besim: “Burhan Nalbantoğlu Onkoloji Binasında Kök Hücre Tedavisi Başladı”
Besim: “Burhan Nalbantoğlu Onkoloji Binasında Kök Hücre Tedavisi Başladı”
“yuka Blend Street Festıval 2018” Başlıyor
“yuka Blend Street Festıval 2018” Başlıyor

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim