Hava 3 Gün Yağmurlu Olacak

KKTC’de üç gün boyunca havanın yağmurlu olması bekleniyor.



Meteoroloji Dairesi’nin 08 – 14 Eylül tarihlerini kapsayan raporuna göre, periyod boyunca KKTC alçak basınç sistemi ile periyodun ilk yarısında üst atmosferdeki serin ve nemli ikinci yarısında ise sıcak ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.



Rapora göre,havanın yarın Pazar ve Pazartesi günleri, az bulutlu zamanla parçalı bulutlu yer yer sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu, Salı günü az bulutlu öğle saatleri parçalı bulutlu, Çarşamba ve Perşembe günleri açık ve az bulutlu öğle saatleri parçalı bulutlu; Cuma gününün ise az bulutlu geçmesi bekleniyor.



En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 32 – 35; sahillerde 28 – 31 derece dolaylarında seyredecek. Rüzgar genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

