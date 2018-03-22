Hatıra Ormanı’na Yeni Fidanlar Diktiler

Limasol Bankası, 21 – 26 Mart Orman Haftası etkinlikleri çerçevesinde Banka 70. Yıl Hatıra Ormanı’na Dörtyol İlkokulu 5. Sınıf öğrencileri ile fidan dikti.

Lefkoşa – Mağusa Anayolu İnönü kavşağı yakınındaki 70. Yıl Hatıra Ormanı ağaç dikimine, Limasol Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kemaler, Genel Müdür İlkin Yoğurtçuoğlu, Genel Müdür Yardımcısı Abdullah Özsusuzlu, Yönetim Kurulu İdari Müdürü Akıle Tatarlar, Kurumsal İletişim Müdürü Özlem K. Soykan ve ekibi, Limasol Sosyal Sorumluluk Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi ve Danışmanı İpek G. Halim, İdari İşler Müdürü Mustafa Şekeroğlu, bazı çalışanlar ve Dörtyol İlkokul Müdürü Cemal Gamar, Dörtyol ilkokulu öğretmenleri ve 5. Sınıf öğrencileri katıldı.

Limasol Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kemaler, etkinlik öncesi yaptığı konuşmada "Daha yeşil, daha güzel bir ülke hepimizin ortak hayali. Bankamız 70. Yıl Hatıra Ormanı'nda çocuklarla birlikte ağaç dikerek daha yeşil bir çevre için bir adım daha attık. Ağaçlandırma bilincini aşılamak geleceğimize yapabileceğimiz en güzel yatırımdır. Bu algının artması için ileriki dönemlerde de üzerimize düşeni yapacağız" dedi.

Limasol Bankası 70. Yıl Hatıra Ormanı Dörtyol İlkokulu öğrencileri tarafından yeni dikilen fidanlarla daha da zenginleştirildi. Etkinlik sonunda ‘Limasol Bankası 70. Yıl Ormanı’nda benim de bir ağacım var!’ sloganının yer aldığı şapka ve pankartla anı fotoğrafı da çekildi. Lha