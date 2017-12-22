HATİCE AKMANLAR AŞIK UBP’YE KATILDI”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne İlçe Merkezi, Girne Belediye Meclis Üyesi Hatice Akmanlar Aşık’ın UBP’ye katıldığını belirtti.

UBP Girne İlçe Merkezi’nden yapılan açıklamada, Aşık’ın UBP Genel Başkanı, Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün seçim çalışmaları çerçevesinde UBP Girne İlçe Merkezi’ni ziyareti sırasında düzenlenen törenle UBP'ye katıldığı kaydedildi.

Törende Özgürgün’ün yanısıra UBP Girne İlçe Başkanı Serdar Özbekoğlu ve UBP Girne Belediye Meclis üyelerinin hazır bulunduğu ifade edilen açıklamaya göre, törende konuşan UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, Hatice Akmanlar Aşık’ın UBP’ye katılımdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kendisine başarılar diledi. UBP Girne İlçe Başkanı Serdar Özbekoğlu da yaptığı konuşmada, Hatice Akmanlar Aşık’ın Ulusal Birlik Partisi’ne katılmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti. Açıklamada, Hatice Akmanlar Aşık’ın UBP’ye katılması ile birlikte UBP’nin Girne Belediyesi’ndeki Meclis üye sayısının yediye çıktığı belirtildi.