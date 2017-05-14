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14 Mayıs 2017 Pazar 13:12

Hataylılar Bütünleşme Ve Yardımlaşma Derneği’nden Rumlara Eleştiri

Hataylılar Bütünleşme ve Yardımlaşma Derneği Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Kıbrıs müzakerelerinde gösterdiği bütün iyi niyetin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından suistimal edildiğini vurguladı.

Hataylılar Bütünleşme Ve Yardımlaşma Derneği'nden Rumlara Eleştiri
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Lefkoşa, 14 Mayıs 17 (.): Hataylılar Bütünleşme ve Yardımlaşma Derneği Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Kıbrıs müzakerelerinde gösterdiği bütün iyi niyetin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından suistimal edildiğini vurguladı.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, Güney’de yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimleri dolayısıyla, Rum siyasilerin,  iç siyasete dönük olarak, uzlaşmaz bir tavır içine girdikleri kaydedildi.

Açıklamada, Beşparmak dağlarındaki bayrağa rahatsızlık duyanlara tepki gösterilerek, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devletinden asla taviz verilmeyecektir. Buna yeltenen kim olursa olsun karşısında Kuzey Kıbrıs Türk halkını bulacaktır... Bayraksız, vatansız bir millet yok olmaya mahkum olacaktır. Bu sebeple bayrağımıza ve vatanımıza her ne olursa olsun sahip çıkmalıyız” denildi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Akıncı ve ekibine görüşmelerde gösterdikleri tavırdan dolayı bazı konularda destek belirtilerek, “Bazı konuları da eleştirmekten ve istişare içinde olacağımız bilinmelidir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin zor bir dönemden geçtiğinin farkındayız. Hükümetin gösterdiği performansı takdirle izliyor daha da başarılı olacaklarına yürekten inanıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Başkan Mustafa Bük imzalı dernek açıklamasında, 20 Mayıs’ta,  saat 17.00’de derneğin Genel Kurul ve Tüzük Değişikliği yapacağı bilgisi de verildi.

(HÖ)

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