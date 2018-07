Hataylılar Bütünleşme ve Yardımlaşma Derneği’nden Eleştiri

Hataylılar Bütünleşme ve Yardımlaşma Derneği, KKTC’deki bazı kesimlerin Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ülkeye yapacağı ziyarete tepki göstermesini eleştirdi ve “şuanda KKTC’de hükümet edenler her şeyden siz sorumlusunuz” iddiasında bulundu.

Halkın her şeyin farkında olduğunu belirten Dernek, “Her derdimize koşan, hiç bir menfaat beklemeden her şeyini bizimle paylaşan TC hükümeti ve halkına karşı seviyesizlik yapanları şimdiden protesto ediyoruz ve yazıklar olsun diyoruz” ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Demirelişçi, “10 Temmuz’da Hala Sultan Camii açılışının gerçekleşmesini ve ilk ziyaretini KKTC’ye yapacak TC Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı bağrımıza basmayı sabırsızlıkla bekliyoruz” dedi.

Demirelişçi, Türkiye ve KKTC halklarının dostluğunu hiçbir gücün bozamayacağını sözlerine ekleyerek, “KKTC halkı Anavatanına saygılı ve de gönülden bağlıdır” ifadelerini kullandı.

Demirelişçi, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Kıbrıs müzakereleriyle ilgili görüşmelerini onaylamadıklarını da söyledi.