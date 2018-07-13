Hataylılar Bütünleşme Ve Yardımlaşma Derneği: “Zamlar Halkı Perişan Etti...

Hataylılar Bütünleşme Ve Yardımlaşma Derneği, akaryakıta ve elektriğe yapılan zamların halkı perişan ettiğini belirtti.

Dernek Asbaşkanı Hasan Demirelişçi yaptığı açıklamada “hükümetin hiç bir şeyi düşünmeden ellerini halkın cebine attığını ve ister istemez halkın yaşam standardını sıfırladığını” söyledi.

“Hükümetteki 4 parti de halka resmen zulüm yapmaktadır” diyen Demirelişçi, zam yaparak devleti idare etmenin mantık işi olmadığını, devlet idaresinin tecrübe bilgi ve de fedakârlık isteyen bir iş olduğunu belirtti.

Demirelişçi, “Üyelerimizden yaptığımız istişarelerde şu anki hükümetin beceriksiz ve de duyarsız olduğu kanaati hakim olmuştur Seçim zamanı halka kulak veren siyasiler şu an duyarsız ve de üç maymunu oynamaktadırlar” dedi.

Dernek yönetimi olarak zamların geri çekilmemesi durumunda yapılacak mantıklı ve seviyeli her eyleme destek vereceklerini ve de fiilen katkı koyacaklarını kaydeden Demirelişçi, “Ülke yangın yerine dönmüş durumda dövizin yükselmesi hükümetin mantıksız zamları halkımızın psikolojisini bozmuştur. İntiharların, aile facialarının yaşanması şuandaki hükümetin vebali olacaktır. İstifa etmekte erdemdir” dedi.

Demirelişçi, halkın kendini düşünen fedakar siyasilere ihtiyacı olduğunu dile getirerek, “Bu iş sadece koltukta oturup ta ahkam kesmek değildir. Yapabilen kalsın yapamayanlarda paşa paşa gitmesini bilmeli. Halkın daha fazla sabrını zorlamamalarını tavsiye ederim. Nasıl ki bir seçimle oraya geldilerse. Yine seçimle giderler. Halk arasında kaos yaratmanın anlamı yoktur” dedi.