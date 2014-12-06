Hastaneye Karnındaki Bıçakla Geldi

Aksaray’da bir öğrenci karnına saplanan bıçakla hastaneye kaldırıldı. Olay, Taşpazar Mahallesi Pir Ali Sultan Caddesi’nde bulunan bir öğrenci yurdunda meydana geldi.





Edinilen bilgiye göre, yurtta kalan Yunus Berk (19), bıçak almak için mutfağa gitti. Bıçağı aldıktan sonra odasına gitmek isteyen Berk, duvara çarparak elindeki bıçakla birlikte yere düştü. Düşmesiyle birlikte Berk’in elindeki bıçak karnına saplanırken, bağırma seslerini duyan yurt yetkilileri mutfağa geldi.



Öğrenciyi karnında bıçakla gören yetkililer durumu hemen sağlık ekiplerine bildirirken, yaralı 112 Acil Yardım ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra karnına saplanmış bıçakla Aksaray Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Berk burada hemen ameliyata alınırken, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



Olay yerine gelen polis ekipleri ise olayla ilgili geniş çaplı araştırma ve soruşturma başlattı.

