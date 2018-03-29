HASTANENİN YENİ TELEFONU 6085441

NALBANTOĞLU HASTANESİ TELEFON SANTRALİNDE DİJİTAL SİSTEME GEÇİLDİ

RANDEVU İÇİN 1101 NUMARALI HAT ARANABİLİYOR

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbanoğlu Devlet Hastanesi’nde telefon santrali sisteminin yenilenerek, dijital sisteme geçildiği açıklandı.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre 100 yeni hat eklenen sistemin santraline 24 saat boyunca 6085441 numaralı telefondan ulaşılabilecek.

Ayrıca mesai saatleri içerisinde direkt olarak 1101 numaralı hat aranarak randevu sistemine ulaşılabilecek.

Yeni sistemle ilgili tüm detaylara Sağlık Bakanlığı’na bağlı www.saglikbakanligi.com adlı internet sitesinden ulaşılabileceği de belirtildi.