banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 25°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94419
ALTIN
235.402
DOLAR
6.1028
STERLİN
7.9926
EURO
7.1270
Çocuk tacizcisine 5 yıl hapislik
ÇOCUK TACİZCİSİNE 5 YIL HAPİSLİK
Teröristde sahte KKTC kimliği
TERÖRİSTDE SAHTE KKTC KİMLİĞİ
Gazimağusa’da, Bir Evden Çaldığı Ziynet Eşyalarını Kuyumcuya Satan Kişi Tutuklandı
GAZİMAĞUSA'DA HIRSIZLIK
Kırmızı bültenle aranan terörist Girne'de yakalandı
DÜZ'ÜN İHRAÇ KARARI ÇIKTI
banner282

''Hastanede Yoğun Bakım ve Yeni Doğan Ünitesi yok''

''Hastanede Yoğun Bakım ve Yeni Doğan Ünitesi yok''

13 Eylül 2018 Perşembe 20:35
''Hastanede Yoğun Bakım ve Yeni Doğan Ünitesi yok''


“SAĞLIK TASARRUF YAPILABİLECEK BİR ALAN DEĞİLDİR’’
“HASTALARIN BEKLENTİLERİNİ KARŞILAMAKTA GÜÇLÜK ÇEKİLİYOR”

 Tıp-İş Gazimağusa Bölge Temsilcisi Dr. Ahmet Körceğez Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yaşanan sıkıntılar ve eksiklikler hakkında yazılı açıklama yaptı.

Dr. Ahmet Körceğez, bölge nüfusunun artması ve artan turist sayısı ile hastaneden hizmet alanların arttığına işaret ederek, hastaların beklentilerini karşılamakta güçlük çekildiğini belirtti.


“HASTANEDE YOĞUN BAKIM VE YENİ DOĞAN ÜNİTESİ YOK”
Hastane yatak kapasitesinde ve hastane içerisinde yer alan donanım eksikliklerinin bir an önce tamamlanması gerektiğini söyleyen Körceğez, “Hastanede yoğun bakım ve yeni doğan ünitesi yok” dedi.


“HASTABAKICI EKSİKLİĞİ GİDERİLMELİ”
Hastabakıcı eksikliği ile ilgili yaşanan sorunları anlatarak, bir an önce çözüm isteyen Körceğez “Hastane bünyesinde hastabakıcı olmaması bakıma muhtaç hastaları zor durumda bırakmaktadır.” dedi.
Körceğez, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nin kurulduğu günden bugüne hastalara maksimum hizmet için çalışmakta olduğunu, sağlık çalışanlarının fedakârca bu görevi yaptığını söyledi.
Körceğez açıklamasına “Sağlık tasarruf yapılabilecek bir alan değildir’’ diyerek devam etti.
Hastane personelinin bir kısmının yaş ortalamasının yüksek olduğunu ve planlamanın buna göre yapılması gerektiğini söyleyen Körceğez, yatak kapasitesi eksiklikleri, ameliyathanenin yetersiz olması, acil servisin fiziki yapısının yetersiz olması özellikle çocuk acilinin olmamasının, fizik tedavi ünitesinin ihtiyaçlara cevap verememesinin, diş ünitesinin çok yetersiz olmasının büyük yapısal eksikliklerden bazıları olduğunu kaydetti.


“CİHAZLAR YETERSİZ SAYIDA VE DONANIMDA, ÖZELDEN HİZMET SATIN ALINIYOR”
Körceğez, bölge nüfusunun isteklerine cevap vermede yetersiz kaldıklarını, olması gereken cihazların yetersiz sayıda ve donanımda olması yüzünden bu hizmetlerin özel sektörden satın alındığını ve bu hizmetler karşılığında devletin özel hastanelere yüklü miktarlarda ödeme yaptığını söyledi.


Körceğez “Örneğin anjio ünitesi gibi üniteler bizim hastanemizde yokken bazı özel hastaneler bu üniteleri kurup çalıştırabilmektedirler. Devlet bu açıdan özel hastanelere korkunç paralar ödemek zorunda kalmaktadır. Ayrıca solunum testleri, bronkoskobi, göz ünitesi gibi eksiklikler hızlıca giderilmelidir.” dedi.
İdari düzenlemede eksiklikler yaşandığını da söyleyen Körceğez, hem hastaların hem çalışanın memnun olacağı bir sistemin kurulması gerektiğini kaydetti.


“ISO 9001 kalite yönetim ve OHSAS 18001 iş sağlığı ve güvenliği belgelerimiz olmalı” diyen Körceğez, hizmet kalitesini artırmak için yatırım yapılması gerektiğini söyledi.
 

Son Güncelleme: 13.09.2018 20:54
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Temiz bir çevre için kollar sıvandı
Temiz bir çevre için kollar sıvandı
Kandil'deki Hedefler Vuruldu
Kandil'deki Hedefler Vuruldu
Bağımlılığınıza Yarın hayır diyebilirsiniz
Bağımlılığınıza Yarın hayır diyebilirsiniz
''Şiddetle kınıyor ve onaylamıyoruz.”
''Şiddetle kınıyor ve onaylamıyoruz.”
“Ülkeye Gelen Turistlerin En Büyük Şikayeti Çevre Kirliliği”
“Ülkeye Gelen Turistlerin En Büyük Şikayeti Çevre Kirliliği”
Nami:''Tek amacımız halkın ucuz enerjiye kavuşması''
Nami:''Tek amacımız halkın ucuz enerjiye kavuşması''
''Diş çürüğü insanların kaderi değildir”
''Diş çürüğü insanların kaderi değildir”
Tarım Dairesi Eğitim Çalışmalarına Bu Hafta Kuzucuk Köyü İle Devam Etti
Tarım Dairesi Eğitim Çalışmalarına Bu Hafta Kuzucuk Köyü İle Devam Etti
Gazimağusa’da, Bir Evden Çaldığı Ziynet Eşyalarını Kuyumcuya Satan Kişi Tutuklandı
Gazimağusa’da, Bir Evden Çaldığı Ziynet Eşyalarını Kuyumcuya Satan Kişi Tutuklandı
LTB’den Sokaktaki Hayvanlar İçin Yoga Etkinliği
LTB’den Sokaktaki Hayvanlar İçin Yoga Etkinliği

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim