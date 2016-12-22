Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

22 Aralık 2016 Perşembe 10:15

Hastanede Sürpriz Kutlama

Girne-Değirmenlik dağ yolunda 29 Kasım’da meydan gelen trafik kazasında yaralanan ve tedavisi halen Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde devam eden Kamil Meşeli’ye, hastane idaresi tarafından sürpriz doğum günü partisi düzenlendi.

Hastanede Sürpriz Kutlama
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

KAZADA YARARLANAN KAMİL MEŞELİ’YE HASTANEDE SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜ PARTİSİ

Girne-Değirmenlik dağ yolunda 29 Kasım’da meydan gelen trafik kazasında yaralanan ve tedavisi halen Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde devam eden Kamil Meşeli’ye, hastane idaresi tarafından sürpriz doğum günü partisi düzenlendi.

Hastaneden verilen bilgiye göre, partinin onur konuğu ise aynı kazada ağır yaralanan ve geçtiğimiz günlerde yoğun bakımdan çıkan Doğukan Hüryaşar oldu.

Califorian Restoran tarafından hazırlanan pasta Meşeli’nin ailesi, arkadaşları ve tedavi gördüğü servisin hekim ve  hemşirelerine ikram edildi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
KazaDağ Yolu
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Limanda Feci Kaza: 2 Kişi Yaralandı Limanda Feci Kaza: 2 Kişi Yaralandı
Devlet Laboratuarı'nda Yangın Devlet Laboratuarı'nda Yangın
ÖZGÜRGÜN: “LEFKE’NİN GELİŞMESİ CİDDİ İVME KAZANACAK” ÖZGÜRGÜN: “LEFKE’NİN GELİŞMESİ CİDDİ...
Hükümetten Gazetelere Maddi Destek Kararı Hükümetten Gazetelere Maddi Destek Kararı
GİRNE'DE BOĞULMA TEHLİKESİ! GİRNE'DE BOĞULMA TEHLİKESİ!
GİRNE DENİZ FENERİ YIKILDI! GİRNE DENİZ FENERİ YIKILDI!
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner200

Limanda Feci Kaza: 2 Kişi Yaralandı

Haberi Oku