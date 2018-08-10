HASTANEDE REZALET!

Her gün yüzlerce vatandaşın tedavi olmak için gittiği Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin son görüntüleri sağlık konusunda hiçbir koşulda ilerleme sağlanamadığının göstergesidir.

Whatsapp ihbar hattımıza ulaşan bir vatandaşımızın göndermiş olduğu fotoğraflar, hastanenin temizliği ve bakımsızlığı konusunda infial yaratacak şekilde görünüyor. Hastanenin sağlıktan çok uzak ve bakımsız olduğu, bir hastanenin olmaması gereken görüntülere sahip olduğu ve bu durumunda vatandaşlarda şok etkisi yarattığı görülmektedir.

Koridorlarda çöp kutularının gelişigüzel durması, hastane tavanlarının su akıtması, hastaların yatmış olduğu yatakların kırık olması, birçok şiltenin çarşafsız olması, çarşafların ise kan izleri bulunması vatandaşları çileden çıkardı.

Her gün yüzlerce vatandaşın gelerek derdine derman aradığı hastanenin bu durumu vatandaşları da şok etti. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nin bu bakımsızlığı ve pisliği, vatandaşları bu kadarına da pes dedirtti.

MHA