Sağlık Bakanlığı, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin artan hasta yoğunluğunu karşılamak için bir dizi tedbirler alıyor.

Hastane Oto Parkı İçin Çalışmalar Tamamlanıyor

Sağlık Bakanlığı, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin artan hasta yoğunluğunu karşılamak için bir dizi tedbirler alıyor.

Hastane trafosunun yenilenmesi ile başlayan çalışmalar, sıcak-soğuk su borularının değişmesi ve merkezi ısıtma-soğutma sisteminin onarılması ile devam etmişti. Halen devam eden hastane odalarının tadilat işlemine ek olarak, tüm hastane koridorları ve bekleme salonları boyanarak elden geçirildi.

Sağlık Bakanlığı son olarak hastane oto parkının yenilenip büyütülmesi için çalışma başlattı.

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu bugün hastane oto parkında devam eden çalışmaları Bakanlık Müsteşarı ve Başhekim Bülent Dizdarlı ile yerinde inceleyerek bilgiler aldı.









Hastanede yaşanan oto park sıkıntısı nedeni ile hastanenin önünde bulunan oto park alanını yeniden revize etmeye başladıklarını söyleyen Sucuoğlu, böylelikle mevcut park yerinin kapasitesinin 2 kat artacağını belirtti.





Hastane çevresindeki ölü alanların da oto park alanlarına dönüştürülmesi için çevre düzenlemesi çalışması yaptıklarını da ifade eden Sucuoğlu, hasta memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak için çalıştıklarını vurguladı.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi bünyesinde hizmet veren Onkoloji Merkezi önünde biriken yağmur suyunun da tahliye

edilmesi için ayrı bir çalışma yürütttüklerini belirten Sucuoğlu, biriken suyu yer altına döşeöen kanalizasyon boruları ile dereye yönlendirildiğini ifade etti.

Hastane içerisinden geçen dere ile ilgili de çalışmaların bu hafta içierisinde başlayacağını söylen Sucuoğlu, dere içerisinden akan suyun borular içine alınacağını, böylelikle kötü koku ve görüntüyü ortadan kaldıracaklaını belirtti.

Karayolları personelinin yapmış olduğu teknik incelemelere göre suyun seviyesinin minimum seviyeye düşmesi ile çalışmaların başlanacağını dile getiren Sucuoğlu, ocak ayı içerisinde projenin tamamlanacağını da vurguladı.