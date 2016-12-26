HASTAHENE YOLU İLE İLGİLİ AÇIKLAMA



Halk arasında “Hastahane Yolu” Nehir caddesi olarak bilinen yol ile ilgili son zamanlarda farklı spekülasyonlar konuşulmakta, yazılmakta ve açıklama yapılmaktadır.Gazimağusa Belediyesi olarak konu ile ilgili kurumlar arası görüşmeler uzun zamandan beri devam etmektedir. Konunun hassasiyeti ve neticesinin oluşturabileceği tehlikeleri, trafik ve yol güvenliği kuralları göz önünde bulundurularak ilgili kurum ve kuruluşlardan bu hassas nokta ile ilgili en doğru kararın alınabilmesi için gerekli tüm çalışmalar, tek yetkili merci olan Gazimağusa Belediyesi Belediye Meclisinin gündemindedir.Bu kapsamda Belediye Meclisince alınacak karar ve yapılacak olan uygulama yakın zamanda kamuoyu ile paylaşılacaktır.Basında ve sosyal medyada paylaşılan bu konu hassas bir konu olup acele verilecek kararlarla istenilen fayda sağlanamayacaktır.