Eniz Orakcıoğlu'nun haberine göre, Polis teşkilatına bağlı makam araçlarında yenilenme yapılmasına rağmen tutuklu taşınan araçlarda herhangi bir değişikliğe gidilmemesi gayrı yasal bir uygulama olarak nitelendirildi.

Can güvenliği yok

Yasalarla belirlenen şekilde sadece ticari amaçlar için kullanımına izin verilen van tipi araçlarda mahkumlar, hiçbir can güvenliği olmadan mahmeme ve cezaevine taşınıyor. Ülkemizde sadece ticari amaçlar için kullanımına izin verilen van tipi araçlarda polis tarafından mahkumlar mahkemelere götürülüyor.

Isıtma soğutma sistemi yok

Araçlara adeta cansız bir varlık gibi taşınan mahkumlar, havalandırma olmayan gayrı yasal yollarla yolculuk etmeye mecbur bırakılıyor. Mahkumların hava alması için sözkonusu aracın damına sonradan eklenen pervaneler ise çalışır durumda değil. Öte yandan hava koşullarına göre düzenlenmesi gereken ısıtma-soğutma sistemi ise mahkum taşıyan araçlarda bulunmuyor.

Hasta tutuklular risk altında

Sağlıklı olan bir insanın bile seyahat etmesinin imkansız olduğu araçlarda sağlık sorunu yaşayan bir çok mahkum hayati risk altında mahkeme salonlarına taşınıyor. Ülkemizde özellikle yaz aylarının yoğun sıcaklarında havalandırmasız şekilde taşınan mahkumlar, hava muhalefeti nedeniyle zor durumlara düşüyor.

Yasal olarak yasak

Ülkemizde açık ve net bir şekilde van tipi araçlarda yolcu ya da insan taşımamın yasak olduğu, taşınması durumunda cezai yaptırım uygulanacağı yasalarla belirlenmiş olmasına rağmen, suç işlediğine inanılan ya da suçlu bulunan sanıklar, polisin kontrolünde van araçlarla mahkemelere taşınıyor.

Sigorta kapsamında değil

Zaman zaman 15-20 mahkumun birden taşındığı araçların olası bir trafik kazası yapması durumunda hiçbir sigorta şirketi hasarı karşılamıyor. Kanunen geçerliliği olmayan bu uygulama neticesinde olası bir ölümlü kazada ise bu sorumluluğu kimin alacağı ve insana verilen değer bu kadar mı soruları akıllara geliyor.