Hasta, Parasız, İşsiz Ve Sokakta

“DENKTAŞ’A GİT”: Haşim: Hastayım ve ilaçlarımı alamıyorum. 9 ayda 25 kilo kaybettim. ‘Hak sahibi olman için 5 yıl burada kalman gerek’ diyorlar. ‘Ben sokakta yatıyorum. 4 yıl daha mı sokakta yatıp bu haklara sahip olacağım?’ diye sorduğumda, “Git sana Denktaş baksın” diyorlar
Larnaka’da 1967 yılında dünyaya gelen Kıbrıslı Türk Hasan Haşim, 25 yaşında İngiltere’ye giderek oraya yerleşti. Haşim 24 yıl kaldığı İngiltere’den koparak, 9 ay önce Larnaka’ya geldi.
Larnakalıların yakından tanıdığı “Haşim Arap”ın oğlu olan Hasan Haşim, dokuz aydır çalışacak bir iş, başını sokacak bir ev için çalmadık kapı bırakmadı.
Haşim, Larnaka’ya döndüğünde cebinde hayatını çok uzun süre idame ettirebilecek kadar parası olmadığından İş Bulma Dairesi’ne başvurduğunu ancak henüz daha bir netice alamadığını anlattı.
Yeterli parası ve Larnaka’da şahsına ait bir evi, arsası olmadığından sokakta yaşamak zorunda kaldığını söyleyen Haşim, maddi yardım ve ev yardımı için de gerekli mercilere başvurduğunu fakat bu başvurularının neticesini de alamadığını dile getirdi.
Hasan Haşim, ayrıca sağlık sorunları olduğunu ve tedavisi için gerekli olan ilaçları da alamadığını söyledi.
“Hastayım, parasızım, sokaktayım”
Larnaka’da geçen son 9 ayın kendisi için tam bir çile olduğunu ifade eden Haşim, yardım çağrılarına pozitif yanıt alamadığı gibi karşılaştığı muamelenin de insanlık onuruna yakışmadığını öne sürdü.
Hasan Haşim, “yaşadığı sıkıntıları “Türk olmasına” bağladı.
Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı Haşim, yaşadıklarını Havadis’e aktardı:
“1967 yılında Larnaka’da doğdum. 24 yıl İngiltere’de yaşadıktan sonra 9 ay önce İngiltere’den Larnaka’ya sınır dışı edildim. Her Kıbrıslının yaptığı gibi ben de iş bulmak için İş Bulma Dairesi’ne başvurdum ve yaklaşık 5 aydır imzaya gidiyorum.
Buna ilaveten maddi yardım ve ev yardımı için gerekli mercilere başvurdum fakat hiçbirinden yardım çağrıma pozitif bir cevap alamadım. Bunlardan bazıları İpsilo İpsilo, Citizen Bureau ve Welfare Office. Onlara sokakta olduğumu, kalacak yerim olmadığını söylediğim zaman ‘Git sana Denktaş yardım etsin’ diyorlar.
Hastayım ve ilaçlarımı alamıyorum. 9 ay içerisinde 25 kilo kaybettim. Bunları anlatıyorum, ‘Biz bir şey yapamayız, bu haklara sahip olman için 5 yıl burada kalman gerek’ diyorlar. ‘Ben sokakta yatıyorum. 4 yıl daha mı sokakta yatıp bu haklara sahip olacağım?’ dediğim zaman ellerinden gelen bir şey olmadığını söylüyor beni başlarından atıyorlar. Türk evlerini öncelikli Rumlara veriyorlar.
Tuzhane Sokak’ta koskoca bir evi yalnız başına yaşayan bir Rum’a verdiler ama bize gelince ‘Sen bekarsın, Türksün, bekle’…
Tüm Rum gazetelerine başvurdum, hikayemi anlattım fakat onlar da hükümetin baskısı ve özellikle Türklerle ilgili haber yapmama baskısı altındalar.”
Kaynak: Havadis