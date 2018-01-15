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HASPOLAT’TAN İTİBAREN MESARYA, İSKELE, GAZİMAĞUSA VE KARPAZ'A 24:00’TEN SONRA SU VERİLEMEYECEK

HASPOLAT’TAN İTİBAREN MESARYA, İSKELE, GAZİMAĞUSA VE KARPAZ'A 24:00’TEN SONRA SU VERİLEMEYECEK

15 Ocak 2018 Pazartesi 16:11
HASPOLAT’TAN İTİBAREN MESARYA, İSKELE, GAZİMAĞUSA VE KARPAZ'A 24:00’TEN SONRA SU VERİLEMEYECEK
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HASPOLAT’TAN İTİBAREN MESARYA, İSKELE, GAZİMAĞUSA VE KARPAZ'A 24:00’TEN SONRA SU VERİLEMEYECEK

KESİNTİNİN  2-3 GÜN SÜREBİLECEĞİ BELİRTİLDİ VE VATANDAŞLARIN SUYU TASARRUFLU KULLANMASI  İSTENDİ
 Haspolat’tan itibaren Mesarya, İskele, Gazimağusa ve Karpaz yerleşim birimlerine bu gece 24:00’ten sonra su verilemeyecek.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Su İşleri Dairesi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, kesinti, DSİ Proje Müdürlüğü’nün Lefkoşa-Haspolat civarı isale hattı anaboruda yapacağı bakım ve onarım çalışmalarından kaynaklanacak.

Açıklamada, çalışmaların 2 veya 3 gün sürebileceği ve söz konusu bölgelerdeki vatandaşların içme ve kullanım suyunu tasarruflu kullanmaları çağrısında da bulunuldu.

Son Güncelleme: 15.01.2018 17:25
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