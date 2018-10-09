Haspolat’ta Hırsızlık... İş Yerine Ait 140 Bin Tl'yi Çalan Personel Tutuklandı

POLİSİYE OLAYLAR…

LAPTA’DA BİR ARAÇ YANDI

Haspolat’ta faaliyet gösteren Taşkent Tavukçuluk isimli iş yerinde çalışan A.A.’nın (E-49) Ocak-Eylül ayları arasında iş yeri adına sattığı ürünlere karşılık tahsil ettiği toplam 140 bin 436,34 TL parayı iş yerine teslim etmeyerek çaldığı tespit edildi.



Polis basın bültenine göre, A.A. tutuklandı ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



LAPTA’DA ARAÇ YANGINI



Lapta'da park halinde bulunan Bereket Köylü'ye ait KT 571 plakalı araçta muhtemelen motor bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın çıktı.



Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Çıkan yangın sonucu aracın makine bölümü, ön tampon, sağ ön çamurluk, sağ ve sol ön lambalar, sağ ön lastik, motor kapağı, ön cam ve sağ dikiz aynası tamamen yandı. Soruşturma devam ediyor.



AKILLI SU SAYACINI SÖKTÜ, KAÇAK SU KULLANDI



Çayırova'da A.K.’nin (E-39) ikametgahına belediye tarafından takılan akıllı su sayacını bulunduğu yerden söküp hasara uğrattığı ve şebeke hattından kaçak su kullandığı tespit edildi. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.



UYUŞTURUCUDAN TUTUKLANDI



Girne’de M.A.O.F.’nin (E-26) kullanımında bulunan ve kontrol maksatlı durdurulan araçta polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 50 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu bulundu.



Polis basın bültenine göre, bahse konu şahıs ve araçta yolcu olarak bulunan A.O.A. (E-26) tutuklanırken, soruşturma sürüyor.



ERCAN’DAN PARA ÇIKARMAYA YASAL İŞLEM



Ercan Havaalanında yolcu beraberinde 10 bin Euro döviz veya Türk Lirasından fazla parayı yetkili makamlara beyan etme zorunluluğu olmasına rağmen Ö.A.S.’nın (E-41) 5 bin 500 Euro ve 8 bin 400 ABD Doları nakit parayı, M.J.Z.Z.’nin (E-51) 13 bin 800 ABD Doları nakit parayı ve S.G.’nin (E-59) ise 18 bin ABD Doları ve 20 bin TL nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden yurt dışına çıkış yapacakları sırada tespit edildi.



Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.