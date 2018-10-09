banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 23°
sağanak
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96851
ALTIN
234.017
DOLAR
6.1207
STERLİN
8.0220
EURO
7.0281
Pazarlayıp, pazarlayıp cebe attı
PAZARLAYIP, PAZARLAYIP CEBE ATTI
Elektrik kesintisi var!
ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
Sürücülerin Dikkatine
Son Dakika
SÜRÜCÜLERİN DİKKATİNE
140 bin TL'lik vurgun
140 BİN TL'LİK VURGUN
banner282

Haspolat’ta Hırsızlık... İş Yerine Ait 140 Bin Tl'yi Çalan Personel Tutuklandı

Haspolat’ta Hırsızlık... İş Yerine Ait 140 Bin Tl'yi Çalan Personel Tutuklandı

09 Ekim 2018 Salı 10:35
Haspolat’ta Hırsızlık... İş Yerine Ait 140 Bin Tl'yi Çalan Personel Tutuklandı

POLİSİYE OLAYLAR…

LAPTA’DA BİR ARAÇ YANDI

Haspolat’ta faaliyet gösteren Taşkent Tavukçuluk isimli iş yerinde çalışan A.A.’nın (E-49) Ocak-Eylül ayları arasında iş yeri adına sattığı ürünlere karşılık tahsil ettiği toplam 140 bin 436,34 TL parayı iş yerine teslim etmeyerek çaldığı tespit edildi. 


Polis basın bültenine göre, A.A. tutuklandı ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 


LAPTA’DA ARAÇ YANGINI


Lapta'da park halinde bulunan Bereket Köylü'ye ait KT 571 plakalı araçta muhtemelen motor bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın çıktı.


Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Çıkan yangın sonucu aracın makine bölümü, ön tampon, sağ ön çamurluk, sağ ve sol ön lambalar, sağ ön lastik, motor kapağı, ön cam ve sağ dikiz aynası tamamen yandı. Soruşturma devam ediyor. 


AKILLI SU SAYACINI SÖKTÜ, KAÇAK SU KULLANDI


Çayırova'da A.K.’nin (E-39) ikametgahına belediye tarafından takılan akıllı su sayacını bulunduğu yerden söküp hasara uğrattığı ve şebeke hattından kaçak su kullandığı tespit edildi. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.


UYUŞTURUCUDAN TUTUKLANDI


Girne’de M.A.O.F.’nin (E-26) kullanımında bulunan ve kontrol maksatlı durdurulan araçta polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 50 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu bulundu. 


Polis basın bültenine göre, bahse konu şahıs ve araçta yolcu olarak bulunan A.O.A. (E-26) tutuklanırken, soruşturma sürüyor. 


ERCAN’DAN PARA ÇIKARMAYA YASAL İŞLEM 


Ercan Havaalanında yolcu beraberinde 10 bin Euro döviz veya Türk Lirasından fazla parayı yetkili makamlara beyan etme zorunluluğu olmasına rağmen Ö.A.S.’nın (E-41) 5 bin 500 Euro ve 8 bin 400 ABD Doları nakit parayı, M.J.Z.Z.’nin (E-51) 13 bin 800 ABD Doları nakit parayı ve S.G.’nin (E-59) ise 18 bin ABD Doları ve 20 bin TL nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden yurt dışına çıkış yapacakları sırada tespit edildi. 


Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor. 

Son Güncelleme: 09.10.2018 13:37
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İçişleri Bakanlığı’ndan İptal Edilen Yurttaşlıklara İlişkin Davalar Konusunda Açıklama
İçişleri Bakanlığı’ndan İptal Edilen Yurttaşlıklara İlişkin Davalar Konusunda Açıklama
Kıbrıs Türk Basın Konseyi’nden Kaşıkçı Açıklaması
Kıbrıs Türk Basın Konseyi’nden Kaşıkçı Açıklaması
Elektrik kesintisi var!
Elektrik kesintisi var!
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanığı’ndan Sosyal Medya Paylaşımları İçin Çağrı
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanığı’ndan Sosyal Medya Paylaşımları İçin Çağrı
Tarım Bakanlığı, Alemdağ Gıda’nın Faaliyetlerinin Durdurulduğunu Açıkladı
Tarım Bakanlığı, Alemdağ Gıda’nın Faaliyetlerinin Durdurulduğunu Açıkladı
Hür-iş Federasyonu Ve Bağlı Sendikalar Yarın Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda Eylem Yapacak
Hür-iş Federasyonu Ve Bağlı Sendikalar Yarın Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda Eylem Yapacak
Bakanlar Kurulu Toplandı
Bakanlar Kurulu Toplandı
Akıncı: “Çok Uzak Olmayan Bir Tarihte Anastasiadis’le Bir Araya Gelmeyi Arzu Ediyorum“
Akıncı: “Çok Uzak Olmayan Bir Tarihte Anastasiadis’le Bir Araya Gelmeyi Arzu Ediyorum“
Lefkoşa Surlariçi’nde Araç Yayaya Çarptı
Lefkoşa Surlariçi’nde Araç Yayaya Çarptı
Denktaş: “2019 Bütçesinin Adı Çok Açık Bütçe”
Denktaş: “2019 Bütçesinin Adı Çok Açık Bütçe”

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim