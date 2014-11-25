Haspolat'ta Artan Hırsızlık Olayları

Sokak aydınlatması bulunmadığından dolayı son zamanlarda hırsızlık olaylarında artış görülen Haspolat'ta yine bir iş yeri soygunu oldu. Karanlıktan yararlanan hırsızlar iş yerlerine girerek para ve mal çaldılar. Yıllardır şikayetlerini dile getirdiklerini ancak aydınlatmaların buna rağmen yapılmamasından yakınan iş yeri sahipleri mağduriyetlerini dile getirdi. KIBRIS MANŞET'e konuşan iş yeri sahipleri yıllardır aydınlatma vergilerini ödediklerini ancak bu hizmeti almadıklarını söyledi.



Geçtiğimiz haftalarda, karanlıktan istifade ederek telleri kesip iş yerinden 30 ton kamyon yedek parçasının çalındığını söyleyen Bıçak Damper şirketinin sahibi, bölgede hırsızlık vakalarının arttığını söyledi. Elektrik kurumu ve belediyeye defalarca başvurduğunu söyleyen Bıçak, parasını ödemesine rağmen hizmet alamadığını söyledi.



Lefkoşa Türk Belediyesi Park Bahçeler, Aydınlatma ve Trafik Şube Müdürü Ferdiye Sav, Belediye Başkanı Mehmet Harmancının önceki hafta elektrik kurumuyla yaptığı görüşmenin ardından bölgede belediyenin de çalıma başlattığını söyledi. Yoğun bir çalışma başlatıldığını söyleyen sav, sokak lambalarında yenileme yapılacağını bildirdi.



