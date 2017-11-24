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24 Kasım 2017 Cuma 12:53

Haspolat’da uyuşturucu operasyonu

Haspolat'da uyuşturucu operasyonu
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 Haspolat’da uyuşturucu operasyonu

Evrim Kamalı - Kıbrıs Manşet Özel Haber

 Haspolat’da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda bir araçta yapılan aramada tasarruflarındaki uyuşturucu madde ile yakalanan zanlılar Amjed Omar Âmin Aburub ve Aliyu Abubakar tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Ozan Özder olayla ilgili bulguları aktardı. Özder 23 Kasım tarihinde, saat 20.30 raddelerinde alınan ihbar üzerine huzurda bulunan zanlı Amjed Omar Âmin Aburub’un tasarrufunda uyuşturucu madde olduğu bilgisi alınması üzerine aracı içerisinde tespit edilen zanlının yakalandığını ve üzerinde yapılan aramada 14 ayrı kâğıt parçasına sarılı yaklaşık 50 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulduğunu söyledi. Polis zanlı ile birlikte araç içersinde bulunan ve konu uyuşturucu maddeyi zanlıya 1000 TL karşılığında sattığı öğrenilen diğer zanlı Aliyu Abubakar’ın da tutuklandığını belirtti. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın henüz yeni başladığını alınan emarelerin laboratuvara gönderildiğini belirterek ilk etap da zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler
Aliyu AbubakarAmjed Omar Âmin AburubOzan Özder
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