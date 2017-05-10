Haspolat İlkokulu Öğrencileri Meclis’i Ziyaret Etti

Haspolat İlkokulu’nda eğitim gören beşinci sınıf öğrencileri, Cumhuriyet Meclisi’ni ziyaret etti. Öğrenciler, Meclis Başkan Sibel Siber tarafından da kabul edildi.

Lefkoşa, 10 Mayıs 17 (.): Haspolat İlkokulu’nda eğitim gören beşinci sınıf öğrencileri, Cumhuriyet Meclisi’ni ziyaret etti. Öğrenciler, Meclis Başkan Sibel Siber tarafından da kabul edildi.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, öğretmenleri nezaretinde Meclis’e giden öğrenciler, Genel Kurul Salonunu gezdi ve Meclis’in işleyişi hakkında bilgi aldı.

Meclis Mavi Salon’da öğrenciler ile bir araya gelen Cumhuriyet Meclis Başkanı Sibel Siber, öğrenciler ile sohbet etti ve sorularını yanıtladı.

Öğrencilere hitap eden Başkan Siber, Meclisi ziyaret etmelerinin öğrenciler için güzel bir deneyim olduğunu belirterek, gelecekte ülke yönetiminde yer alacak çocukların her açıdan donanımlı olmasının önemini vurguladı.

Siber, öğrencilere tavsiyelerde de bulunarak, aldıkları eğitimin önemine ve bu eğitimin bundan sonraki yaşamlarını nasıl şekillendireceğine değindi.

Başkan Siber, öğrencilere, her zaman etraflarında gelişen olaylara karşı duyarlı olmaları, çevre temizliğine dikkat etmeleri ve içinde yaşadıkları ülkenin değerini iyi bilmeleri tavsiyesinde bulundu.

(GÖZ/HA) FOTOĞRAFLI