Haspolat Ve Pile’de Uyuşturucu

Öte yandan, dün saat öğleden sonra, Pile’de M.A.’nın (E-21) kullanımındaki salon araçta polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 100 miligram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde ve içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan sigara izmariti bulunarak emare olarak alındı.

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