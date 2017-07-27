Haspolat Ve Pile’de Uyuşturucu

Haspolat’ta dün sabah gerçekleştirilen operasyonda, M.T.R.’nin (E-34) üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 5 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu bulundu.
Polis açıklamasında M.T.R’nin tutuklandığı bildirildi.
Öte yandan, dün saat öğleden sonra, Pile’de M.A.’nın (E-21) kullanımındaki salon araçta polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 100 miligram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde ve içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan sigara izmariti bulunarak emare olarak alındı.
Polis M.A’nın da tutuklandığını açıkladı.