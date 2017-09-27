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27 Eylül 2017 Çarşamba 14:26

HASPOLAT'ta KAZA!

HASPOLAT'ta KAZA!
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Az önce Haspolat’ta meydana gelen kazada GE 381 plakalı araç şarampole yuvarlandı. Kaza sonrasında şarampole yuvarlanan araç içerisinde sıkışıp kalan araç sürücüsü halen kurtarılmaya çalışılıyor.
Dedaylar az sonra… 




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