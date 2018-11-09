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Haspolat kavşağının batısında bulunan yaya geçidi iptal

Haspolat kavşağının batısında bulunan yaya geçidi iptal

09 Kasım 2018 Cuma 15:10
Haspolat kavşağının batısında bulunan yaya geçidi iptal

Haspolat kavşağının batısında bulunan yaya geçidi, can ve mal güvenliğine tehdit oluşturması nedeniyle, daha güvenli bir geçiş sahası oluşturulana kadar iptal edildi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, söz konusu geçidin güvenli hale getirme çalışmaları sürmekte olup, hayata geçirilme takvimi ilerleyen haftalarda kamuoyu ile paylaşılacak.

İptal edilen yaya geçidinin bulunduğu noktaya “yayalar giremez” işareti konmuş olup, yayaların söz konusu noktadan yolun karşısına kendi can güvenlikleri adına geçmemeleri önemle duyuruldu.
 

Diğer yandan aynı noktada Lefkoşa istikametinde bulunan otobüs durağı da yarından itibaren gerekli önlemler alınıncaya kadar daha güvenli bir yere taşınacak.

Karayollarının yapacağı çalışma sonucunda söz konusu noktaya oto korkuluklar çakılarak, otobüslerin durak cebine yanaşması engellenecek.

Son Güncelleme: 09.11.2018 18:36
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