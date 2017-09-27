Haspolat - Hamitköy Yolunda Kaza

Kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kaza sonucu ise trafik felç oldu. Trafikte uzun uzadıya kuyruklar oluştu. Vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Kazaya karışan araçların anayoldan çekilmesi ve yola dökülen araç parçalarının temizlenmesi ile trafik eski haline döndü.

× Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.