Haspolat da 25 paket bonzai

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Haspolat’da Narkotik polisi tarafından gerçekleştirilen operasyon da uyuşturucu madde bulunması üzerine tutuklanan zanlı Chika Victor Ibeleme dün Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Cemal Ramiz olayla ilgili bulguları aktardı. Ramiz huzurda bulunan zanlı Chika Victor Ibeleme’nin Haspolat’da bulunan ikametgâhında 6 Temmuz tarihinde saat 15.20 – 16.15 saatleri arasında alınan ihbar üzerine gerçekleştirilen aramada 15 ayrı paket şeklinde satışa hazır yaklaşık 5 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi. Polis ayrıca konu evde yapılan aramada uyuşturucu öğütücüsü ve içerisinde yaklaşık 1 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunduğunu belirtti.

Polis memuru Cemal Ramiz zanlının gönüllü ifade verip konu uyuşturucu maddeyi Haziran ayı içerisinde 25 paket olarak bir şahıstan aldığı itirafında bulunduğunu söyledi. Polis zanlının ayrıca ifadesinde konu uyuşturucu maddelerden 5 paketini 250 TL karşılığında sattığının tespit edildiğini ve söz konusu paranın da tasarrufunda bulunduğunu ifade etti. Ramiz zanlıya uyuşturucu maddeyi veren ile zanlıdan uyuşturucu madde alanların arandığını belirterek tahkikatın salimen yürütüle bilmesi için zanlının 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Güçlüer zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.