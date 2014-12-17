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HASDER, CTP Milletvekili Derya’ya Karşı Cinsiyet Temelli Faşizan Saldırı Başlatıldığını Belirtip Bunu Kınadı

HASDER, CTP Lefkoşa Milletvekili Doğuş Derya’ya karşı cinsiyet temelli faşizan saldırıları başlatıldığını belirtip bunu şiddetle kınadıklarını kaydetti.

HASDER, CTP Milletvekili Derya’ya Karşı Cinsiyet Temelli Faşizan Saldırı Başlatıldığını Belirtip Bunu Kınadı

HASDER, CTP Lefkoşa Milletvekili Doğuş Derya’ya karşı cinsiyet temelli faşizan saldırıları başlatıldığını belirtip bunu şiddetle kınadıklarını kaydetti.

17 Aralık 2014 Çarşamba 14:19
HASDER, CTP Milletvekili Derya’ya Karşı Cinsiyet Temelli Faşizan Saldırı Başlatıldığını Belirtip Bunu Kınadı
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 HASDER, CTP Lefkoşa Milletvekili Doğuş Derya’ya karşı cinsiyet temelli faşizan saldırıları başlatıldığını belirtip bunu şiddetle kınadıklarını kaydetti.

HASDER tarafından yapılan yazılı açıklamada, bütçe görüşmeleri esnasında söz alarak yarım asırdan beri ülkede yaşanan acıları etnik köken ayırımı yapmaksızın dile getiren ve  konuşmasıyla tüm “Kıbrıslı” savaş  mağdurlarını kucaklayan Doğuş Derya’nın, bu tavrıyla yine birçok ezberi bozduğu kaydedildi.

“Bağımsız olamayan bir ülkede,  göstermelik bir mecliste dahi  söylenebilecek sözler sergilenebilecek doğru tavırlar olduğunu” iddia eden HASDER,  bunu bir kez daha gösteren Derya’nın bu tavrıyla tüm “Kıbrıslıların” yüreğine su serptiğini savundu ve “kadının siyasette nasıl etkin ve söz sahibi olabileceğini göstermiştir” dedi.

Demokrasiyi içselleştirememiş, dünü ve bugünü ırkçı  perspektifle değerlendiren kişilerin Doğuş Derya’nın hümanist yaklaşımlarını kavrayabilmesini, insanca düşünmelerini  beklemediklerini kaydeden HASDER, barış ve  demokrasi  için mücadele eden bütün kuruluşları Doğuş Derya’ya sahip çıkmaya ve faşizan grup ve kişileri lanetlemeye davet etti.

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