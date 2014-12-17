HASDER, CTP Milletvekili Derya’ya Karşı Cinsiyet Temelli Faşizan Saldırı Başlatıldığını Belirtip Bunu Kınadı

HASDER, CTP Lefkoşa Milletvekili Doğuş Derya’ya karşı cinsiyet temelli faşizan saldırıları başlatıldığını belirtip bunu şiddetle kınadıklarını kaydetti.

HASDER tarafından yapılan yazılı açıklamada, bütçe görüşmeleri esnasında söz alarak yarım asırdan beri ülkede yaşanan acıları etnik köken ayırımı yapmaksızın dile getiren ve konuşmasıyla tüm “Kıbrıslı” savaş mağdurlarını kucaklayan Doğuş Derya’nın, bu tavrıyla yine birçok ezberi bozduğu kaydedildi.

“Bağımsız olamayan bir ülkede, göstermelik bir mecliste dahi söylenebilecek sözler sergilenebilecek doğru tavırlar olduğunu” iddia eden HASDER, bunu bir kez daha gösteren Derya’nın bu tavrıyla tüm “Kıbrıslıların” yüreğine su serptiğini savundu ve “kadının siyasette nasıl etkin ve söz sahibi olabileceğini göstermiştir” dedi.

Demokrasiyi içselleştirememiş, dünü ve bugünü ırkçı perspektifle değerlendiren kişilerin Doğuş Derya’nın hümanist yaklaşımlarını kavrayabilmesini, insanca düşünmelerini beklemediklerini kaydeden HASDER, barış ve demokrasi için mücadele eden bütün kuruluşları Doğuş Derya’ya sahip çıkmaya ve faşizan grup ve kişileri lanetlemeye davet etti.