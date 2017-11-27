Hasan Tosunoğlu Adaylıktan Çekildi

Hasan Tosunoğlu’nun sosyal medyadan paylaştığı mesajı:Kamuoyuna duyuru… Demokrat Parti, coşkulu ve kalabalık bir katılımla aday belirleme sürecini tamamladı. Gelinen aşamada, geçmişten de kaynaklanan bağlarım nedeniyle aday adayı olmayı, partimin bu günlerde bana ihtiyacı olduğu gerekçesi ile kabul ettim. Yapılan coşkulu aday belirleme süreci de göstermiştir ki, partimiz iyi yolda. Kişisel olarak ben de bu tabloda bir değerlendirme yapmak durumunda kaldım. Başkanı olduğum Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü’nün şampiyonluk iddiası, kulübe daha fazla zaman ayırmam ve her türlü tartışmadan uzak tutmam gerekliliğini getirdi. Bu aşamada, ailem ve yakınlarım ile yapmış olduğum değerlendirmede, Küçük Kaymaklı sevgimiz ağır basmıştır. Her koşulda Sayın Serdar Denktaş ve arkadaşlarıma desteğim sürecek, ancak ben tam zamanlı Küçük Kaymaklı’nın şampiyon olması için çalışacağım. Bu tabloda, Demokrat Parti Lefkoşa Milletvekili adaylığından geri çekildiğim kararını kamuoyu ile paylaşmak istiyorum.Hasan TOSUNOĞLUKÜÇÜK KAYMAKLI TÜRK SPOR KULÜBÜ BAŞKANI